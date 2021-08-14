7610 إصابة جديدة بكورونا بالعراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ذكر تقرير لوزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم السبت، أنه تم تسجيل 65 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع أجمالي حالات الوفيات في أرجاء البلاد إلى 19 ألفاً و606 حالة وفاة.



وأوضح تقرير يومي للوزارة أنه تم تسجيل 7610 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و768 ألفاً و753 إصابة جديدة.

وذكر التقرير أنه تم تسجيل 100 ألف و78 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى مليون و588 ألفاً و671 حالة.

وأشار التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية 34 ألفاً و266 فحصاً مختبرياً لأشخاص للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 13 مليوناً و 712 ألفاً و59.

وأوضح تقرير وزارة الصحة والبيئة أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى مليونين و503 آلاف و335 شخصاً.