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بالأرقام.. تضاعف وفيات فيروس كورونا في أمريكا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالأرقام.. تضاعف وفيات فيروس في أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بلغ متوسط وفيات كوفيد19- في الولايات المتحدة على مدى سبعة أيام 645 وفاة يوم الجمعة، ليتضاعف تقريباً في غضون أسبوعين ويصل إلى أعلى مستوى منذ مايو (آيار)، مع تفشي متحور دلتا في البلاد.

 

وارتفعت نسبة الإصابات اليومية بنحو 66% خلال الفترة نفسها وعادت إلى المستويات التي سجلت آخر مرة في أوائل فبراير (شباط) حيث بلغ المتوسط 128 ألف حالة حتى يوم الجمعة، وفقاً للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

 

لكن الوفيات هي أقل بكثير مما كانت عليه خلال موجة التفشي السابقة خلال العام الجديد، وذلك في ظل تطعيم نصف إجمالي السكان بشكل كامل وحوالي 60% تلقوا جرعة واحدة على الأقل، وفقاً لبيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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