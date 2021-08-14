"جمجمة كلب وتعاويذ معلقة في شجرة".. العثور على "أعمال سحر ودجل" في مقابر أخميم بسوهاج (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

عثرت حملة تنظيف المقابر بمحافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، على المئات من أعمال الدجل والشعوذة المدفونة في مقابر مدينة أخميم.

وقال الشيخ عبدالرحمن السنجق، القائم على حملة تنظيف المقابر بسوهاج إنه أثناء تنظيف المقابر المشار إليها عثر على عدد كبير من الأعمال السفلية والطلاسم المنفذة على أشياء مختلفة، لأشخاص بالمرض والجنون وذهاب العقل حتى الموت، وكره الأهل ووقف الحال عن الزواج والتفرقة بين الزوجين.

وأضاف "السنجق" أنه من أبرز الأعمال التي عُثر عليها أثناء تنظيف مقابر مدينة أخميم عمل مُنفذ على جمجمة كلب وجريدة نخيل وعشرات الأعمال المنفذة على أقمشة وملابس أشخاص معلقة في شجرة عتيقة بالمقابر، والعديد من الأعمال المنفذة على دوميا وأحجار عليها طلاسم وعبارات بالضرر والموت والمرض، والعشرات مما يعرف بعِدد ياسين منفذة على طوب بناء ملفوف بأقمشة بيضاء.

وأشار القائم على حملة تنظيف المقابر بسوهاج إلى أنه جرى إبطال وفك الأسحار والأعمال السفلية التي عثر عليها، لرفع المُعاناة عن أصحابها.