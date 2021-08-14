الأول على الثانوية الأزهرية "كفيف": الموبايل ساعدني كثيرا في المذاكرة والتفوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال عصام محمد الأول على الطلاب المكفوفين بالثانوية الأزهرية، إن الهاتف المحمول وجهاز الكمبيوتر ساعداه كثيرا على التفوق، فضلا عن الكثير من أقاربه وأصدقائه.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، السبت:"القرآن الكريم كان ينير لي الطريق، ووالدتي رقم واحد في حياتي من ساعة ما اتولدت عمرها، ما اتخلت عني أو فارقتني وكانت دايما تحفزني".

وتابع:"كنت بروح دروس في قرى بعيدا عن قريتي، والناس كانت دايما بتساعدني وعمرهم ما سابوني".

وأعلن الأزهر الشريف أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020-2021م، وذلك بعدما أجرى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، اتصالات هاتفية هنأ فيه الطلاب الأوائل بتفوقهم وتقديم فضيلته الشكر لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق.

وحصل الطلاب: أحمد محمد جمال سليمان (معهد ميت غمر، محافظة الدقهلية)، وأمير محمد فهمي عمارة (معهد الدكتور طلعت السيد النموذجي، محافظة القاهرة)، ومحمد تامر المرزوقي حسين (معهد طلخا، محافظة الدقهلية)، ومحمد محمد حسن علي (معهد الحاج محمد عبد الوهاب النموذجي، محافظة الشرقية)، ومحمود السيد محمود عبد الفتاح (معهد أنشاص الرمل، محافظة الشرقية) على المركز الأول على القسم العلمي بنسبة ١٠٠٪؜.

كما حصلت الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود (معهد فتيات ألو خوص، محافظة أسيوط) على المركز الأول على القسم الأدبي بنسبة ٩٩,٥ ٪؜، بينما حصل الطالب عصام محمد ابراهيم السيد (معهد سنيان، محافظة الغربية)، على المركز الأول على مستوى الطلاب الإكِفَّاء بنسبة ٩٧,١٤٪.

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