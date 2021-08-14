أول الجمهورية في الثانوية الأزهرية: "لم أصدق نفسي وقت مكالمة الإمام الطيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

"لم أصدق أن معي علي الهاتف فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر وجالي حالة كالصاعقة، اتخشبت ومعرفتش اتكلم أول ما سمعت صوت شيخ الأزهر".. بهذه الكلمات عبر أحمد محمد جمال سليمان، ابن قرية صهرجت الكبرى مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والحاصل علي الأول علي الثانوية الأزهرية القسم العلمي، للعام الدراسي 1442 /2021 بمجموع درجات 650/650 شعوره بعد اتصال شيخ الأزهر لتهنئته.

،وقال سليمان:"لم أصدق نفسي، أنا صحيح تعبت كتير قوي، وعارف إن التعب فترة وبعد كده هارتاح، لكن أن اطلع الأول علي الجمهورية كانت فرحة لم أفرحها في حياتي وفرحتي بسماع صوت الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف كانت أكبر".

وأضاف أحمد محمد جمال أن مجموعي كرم كبير لي من عند ربنا أنا كان نفسي أدخل كلية الطب ووضعت أمامي هدفا من أول العام الدراسي، والحمد لله ربنا وفقني، وأنا كنت بدأت مذاكرة من أول العام حوالي 10 ساعات في اليوم، لكن منذ شهر مارس الماضي كنت أذاكر من بعد العشاء حتى ظهر اليوم التالي، ولم أعد عدد ساعات المذاكرة فقد كان أمامي هدفا أريد تحقيقه.

وأشار إلي أنه حافظا للقرآن الكريم كاملا من سن مبكرة قائلا: "كل ما أنا فيه هو بفضل حفظي للقرآن الكريم".

وتابع: منذ شهر مارس توقفت عن الدروس الخصوصية وتفرغت تماما للمذاكرة كما أن والدي ووالدتي طلبوا مني إغلاق الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي من أول العام قائلا: "كنت افتحهم ساعة واحدة كل أسبوعين تقريبا مجرد نظرة".

وأكد أنه سيلتحق بكلية الطب وتحقيق أمنية والده الذي يعمل كيميائيا في مبرة ميت غمر، ووالدته تعمل محاسبة، وشقيقته الكبرى في كلية العلوم جامعة الزقازيق.

وقال:" تعبت شوية في المذاكرة لكن أنا كنت متأكد أنها فترة وهتعدي وبعدها أرتاح في حياتي، لأنها كانت أهم مرحلة وتحدد مستقبلي".

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