بايدن: لن نورث الحرب في أفغانستان إلى الرئيس الأمريكي المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن حركة طالبان من رد عسكري سريع وقوي إذا هاجمت مصالح أمريكية، أو استهدفت عمليات إجلاء المدنيين الأمريكيين حسبما ذكرت فضائية "الحرة" الأمريكية.

وقال بايدن تعليقًا على التقدم العسكري الذي تحققه الحركة في أفغانستان، إنه لن يورّث الحرب في أفغانستان إلى الرئيس الأمريكي المقبل.

وقرر بايدن، رفع عدد القوات الأمريكية المقرر إرسالها إلى أفغانستان لتأمين البعثة الدبلوماسية وعملية إجلاء موظفي السفارة الأمريكية والأفغان المتعاونين مع القوات الأمريكية إلى خمسة آلاف عنصر.

وسيطرت طالبان على اثنتين من عواصم الولايات ليصل إجمالي عدد العواصم التي تسيطر عليها الحركة حتى الآن 21 من بين 34 عاصمة ولاية في أنحاء البلاد.