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أمريكا / مقتل طالب بإطلاق نارٍ في إحدى المدارس

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اسماعيل عبد الحي - أكد نائب رئيس الشرطة المحلية في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، كايل هارتسوك حدوث إطلاق للنار في مدرسة ثانوية في البوكيرك بالولاية قتل نتيجته أحد الطلاب

 

وقال "تم إستدعاؤنا من قبل إدارة مدرسة واشنطن في وسط مدينة البوكيرك بشأن إطلاق النار"

 

وأضاف "سرعان ما إكتشفنا أن هناك حادث إطلاق نار منفصل بين صبيين، أحدهما أطلق النار على الآخر"

 

وتابع "أيا كان من أطلق النار في الحجز، فإننا نحقق بالأمر.. للأسف، مات الطالب الذي أصيب برصاصة"

 

وأشار هارتسوك إلى أن مطلق النار يبلغ من العمر 13 عاما، فيما لم تكتشف الشرطة سبب إطلاق النار وكيف حصل الشاب الذي أطلق النار على السلاح، وفق ما ذكرته "روسيا اليوم".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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