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المركز الأميركي للجيوفيزياء يصدر تحذيرا من تسونامي بعد زلزال هايتي بلغت قوته 7,2 درجات

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اسماعيل عبد الحي -  صدر تحذير السبت من حصول تسونامي بعدما ضرب زلزال هايتي بلغت قوته 7,2 درجات، وفق ما افاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء.

 

واوضح المعهد أن الزلزال وقع على بعد أكثر من 160 كلم جنوب غرب العاصمة بور او برانس.

 

وشعر سكان مجمل البلاد بالزلزال وسجلت أضرار مادية في مدن عدة، وفق مشاهد صورها شهود في جنوب غرب الجزيرة ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وافاد سكان في المنطقة المتضررة ان خسائر لحقت بمبان دينية ومدارس ومساكن.

 

وصور شهود ركام العديد من المباني الاسمنتية بينها كنيسة يبدو أنها كانت تشهد احتفالا دينيا صباح السبت في منطقة تبعد 200 كلم جنوب غرب بور أو برانس.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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