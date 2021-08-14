المركز الأميركي للجيوفيزياء يصدر تحذيرا من تسونامي بعد زلزال هايتي بلغت قوته 7,2 درجات

اسماعيل عبد الحي - صدر تحذير السبت من حصول تسونامي بعدما ضرب زلزال هايتي بلغت قوته 7,2 درجات، وفق ما افاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء.

واوضح المعهد أن الزلزال وقع على بعد أكثر من 160 كلم جنوب غرب العاصمة بور او برانس.

وشعر سكان مجمل البلاد بالزلزال وسجلت أضرار مادية في مدن عدة، وفق مشاهد صورها شهود في جنوب غرب الجزيرة ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وافاد سكان في المنطقة المتضررة ان خسائر لحقت بمبان دينية ومدارس ومساكن.

وصور شهود ركام العديد من المباني الاسمنتية بينها كنيسة يبدو أنها كانت تشهد احتفالا دينيا صباح السبت في منطقة تبعد 200 كلم جنوب غرب بور أو برانس.