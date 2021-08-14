الأسبوع الثاني لإضراب أطباء نيجيريا

عاد رئيس نيجيريا، محمدو بوهاري إلى البلاد من زيارة طبية إلى المملكة المتحدة، بينما يدخل إضراب أطباء في الدولة الواقعة غرب إفريقيا أسبوعه الثاني.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء، اليوم، أن بوهاري، وصل إلى مدينة أبوجا، عاصمة نيجيريا، طبقا لما ذكرته قناة «تشانالز تيليفيجن»، ومقرها مدينة لاجوس.

وكان بوهاري قد غادر نيجيريا، متوجهًا إلى لندن، في 26 يوليو الماضي، لحضور قمة تعليمية دولية والخضوع لفحوصات طبية مقررة.

وتعرض لانتقادات بسبب استخدام منشآت طبية في المملكة المتحدة على نحو منتظم، بدلا من محاولة تحسين الرعاية الصحية المحلية، منذ أن فاز في الانتخابات في عام 2015.

ويشار إلى أن أطباء نيجيريين قد بدأوا إضرابا لأجل غير مسمى في الثاني من أغسطس الجاري، للاحتجاج على عدم دفع الرواتب، والمطالبة ببدلات أفضل، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.