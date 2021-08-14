وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء، اليوم، أن بوهاري، وصل إلى مدينة أبوجا، عاصمة نيجيريا، طبقا لما ذكرته قناة «تشانالز تيليفيجن»، ومقرها مدينة لاجوس.
وكان بوهاري قد غادر نيجيريا، متوجهًا إلى لندن، في 26 يوليو الماضي، لحضور قمة تعليمية دولية والخضوع لفحوصات طبية مقررة.
وتعرض لانتقادات بسبب استخدام منشآت طبية في المملكة المتحدة على نحو منتظم، بدلا من محاولة تحسين الرعاية الصحية المحلية، منذ أن فاز في الانتخابات في عام 2015.
ويشار إلى أن أطباء نيجيريين قد بدأوا إضرابا لأجل غير مسمى في الثاني من أغسطس الجاري، للاحتجاج على عدم دفع الرواتب، والمطالبة ببدلات أفضل، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر الأسبوع الثاني لإضراب أطباء نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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