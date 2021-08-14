استجواب نجل رئيس الوزراء التشيكي

وعلى الرغم من أن القضية ترجع إلى عدة سنوات ماضية، فإن الشرطة استدعت نجل رئيس الوزراء على أساس أنه حاليا موجود في التشيك.
وذكر موقع «راديو براغ إنترناشونال» أن نجل رئيس الوزراء رحب بالاستدعاء.
قد قال أندريه بابيش «الابن» في 2018 إن والده أراد «إخفاءه» في وقت كان مطلوبا فيه للاستجواب بشأن قضية فساد، تشمل رئيس الوزراء. وقال الأخير آنذاك إن نجله مريض نفسيا.
وقد اتخذ الابن في الأسابيع الأخيرة، علانية، موقفا معارضا لوالده عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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