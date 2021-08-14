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بايدن يحذّر طالبان من رد عسكري "سريع وقوي"

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - الأحد 15 أغسطس 00:31
جو بايدن، الرئيس الأميركي
عربي ودولي

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حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، حركة طالبان من رد عسكري "سريع وقوي" إذا هاجمت مصالح أميركية في أفغانستان.
وقال بايدن إنه لن "يورّث هذه الحرب" في أفغانستان إلى الرئيس الأميركي المقبل.
ورفع الرئيس الأميركي إلى خمسة آلاف عنصر، عديد القوة الأميركية الإضافية المرسلة إلى أفغانستان لإجلاء الأميركيين والأفغان الذين كانوا يعملون مع القوات الأميركية.
ووصل بالفعل إلى كابل بعض هؤلاء الجنود فيما تواصل حركة طالبان تقدمها وسيطرتها على عواصم المزيد من الولايات الأفغانية.
وكان آخرها، السيطرة على مدينتي مزار الشريف عاصمة إقليم بلخ وأسعد أباد عاصمة ولاية كونار.
وكانت مزار الشريف تمثل آخر معقل للحكومة الأفغانية في الشمال. وقد استولت عليها الحركة، السبت، دون قتال على ما يبدو، بحسب أفضل حديد، رئيس المجلس المحلي في إقليم بلخ.
وباتت الحركة على بعد 50 كلم من العاصمة كابل.

المصدر: وكالات

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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