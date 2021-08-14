بالأرقام.. هذا ما جنته الطائرات الروسية على المدنيين السوريين خلال 6 أعوام!

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ دقيقتين

آخر تحديث: 14 - أغسطس - 2021 11:20 مساءً

ست سنوات مضت على بداية التدخل الروسي لحماية نظام الأسد من السقوط كانت كفيلة بتكبد المدنيين السوريين آلاف القتلى والجرحى إضافة للخسائر المادية الهائلة في المناطق التي لا تخضع لسيطرة النظام والمليشيات الإيرانية.

وقد وثقت منظمة “الدفاع المدني السوري” (الخوذ البيضاء)، مقتل وإصابة أكثر من 12 ألف مدني بهجمات روسية في سوريا منذ بدء تدخلها العسكري إلى جانب النظام في أيلول 2015.

وقالت المنظمة في بيان، إن هجمات الطائرات الروسية في سوريا استهدفت أكثر من 70 مشفى، وأكثر من 60 مدرسة، ونحو 30 مخيماً، إضافة إلى 60 هجوماً استهدف مراكز “الدفاع المدني” وآلاف الهجمات على منازل المدنيين.

وجاء إعلان “الدفاع المدني” عن الإحصائية، عقب حديث قائد القوات الروسية في سوريا يفغيني نيكيفوروف، عن تنفيذ الطيارين الروس أكثر من 100 ألف طلعة جوية قتالية في سماء سوريا منذ عام 2015.

وأشارت المنظمة إلى أن “روسيا، التي لطالما طائرتها قصفت السوريين وهجرتهم ودمرت مشافيهم ومدارسهم وأسواقهم وجعلت من أجساد الأطفال هدفاً لها، تحتفل اليوم بقاعدة حميميم في اللاذقية بعيد ميلاد قواتها الجوية، وتصف طياريها الذين نفذوا أكثر من 100 ألف طلعة جوية بأنهم حريصون على السلام في سوريا”.

وحذرت من أن “المحرقة الروسية بحق المدنيين في سوريا بهدف دعم نظام الأسد، مستمرة طالما أن المجتمع الدولي يغض الطرف عن الجرائم”.

واعتبرت أن “ما قامت به روسيا على مدى سنوات من قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية وقصف المشافي والمدارس والأسواق هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.