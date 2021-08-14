تقدم ميداني جديد.. طالبان تسيطر على مزار الشريف عاصمة ولاية بلخ

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 45 دقيقة

آخر تحديث: 14 - أغسطس - 2021 10:43 مساءً

سيطرت حركة طالبان مساء السبت على مدينة مزار الشريف، عاصمة ولاية بلخ، وبذلك تكون قد حققت تقدماً ميدانياً جديداً في زحفها الرامي إلى السيطرة على أفغانستان.

وقال النائب عن بلخ، عباس إبراهيم زاده، إن فيلق الجيش الوطني بالولاية استسلم أولاً، مما دفع العناصر الموالية للحكومة والقوات الأخرى إلى فقدان الروح المعنوية والاستسلام في مواجهة هجوم الحركة.

وبلخ هي ثاني أكبر ولاية في أفغانستان، وعاصمتها مزار الشريف رابع أكبر مدينة. وبحسب النائب، فإن جميع منشآت الولاية والمكاتب الحكومية، بما في ذلك مكتب الحاكم، أصبحت الآن في أيدي طالبان. وقد قال مسؤولون محليون إن القوات الأفغانية فرت من مزار الشريف نحو أوزبكستان.

يأتي هذا بعدما أعلنت طالبان، اليوم السبت، أن مقاتليها سيطروا على مدينة ميمنة بولاية فارياب. كما صرح مسؤولون محليون في أفغانستان بأن عناصر الحركة سيطروا على مناطق جديدة جنوب العاصمة.

وبحسب النائبة هدى أحمدي، فإن طالبان سيطرت على مدينة شار أسياب، التي تبعد نحو 11 كيلومترا عن كابل.

وقالت أحمدي أيضا إن المسلحين احتجزوا المسؤولين المحللين في المدينة، كما قالت حركة طالبان إنها سيطرت على مدينة أسد آباد عاصمة ولاية كونر، ومدينتي كران ومنجان في ولاية بدخشان، ومدينة غارديز في ولاية بكتيا ومدينة شيرزاد في ولاية ننكرهار الأفغانية. وهربت قوات أفغانية إلى داخل إقليم بلوشستان الإيراني.

وفي الأجزاء الشمالية من البلاد، شهدت مدينة مزار شريف هجوما عنيفا نفذه عناصر طالبان، وتصدت له القوات الحكومية، فيما أفادت مصادر أمنية أفغانية باستعادة مركز مدينة بلخ من حركة طالبان.

وفي وقت سابق، أعلنت طالبان أنها بدأت القتال لدخول مدينة مزار شريف عاصمة ولاية بلخ، في حين أفادت مصادر للقوات الحكومية الأفغانية بمقتل وإصابة العشرات من عناصر طالبان في عمليات تطهير نفذتها قوات الأمن الأفغانية في منطقة شولجارا بإقليم بلخ.

وتحكم حركة طالبان سيطرتها على المناطق المحيطة بالعاصمة الأفغانية، ولا تبدي أي مؤشر إلى رغبة في إبطاء تقدمها.

في هذا المجال، رأى تقرير عبري، أن تقدم طالبان في أفغانستان واقترابها من السيطرة على العاصمة كابول سيجبر إيران على صياغة إستراتيجية دفاعية جديدة.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن هذا التقدم “يعني تغيراً إستراتيجياً بالنسبة لإيران المجاورة، إذ سيطرة الحركة السنية تعني نزوحاً كبيراً من القرى الشيعية غرب البلاد، إضافة إلى حقيقة أن جار سني (عدو تاريخي للشيعة) سيسيطر على البلد المجاور لإيران.