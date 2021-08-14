بالأرقام.. تضاعف وفيات فيروس كورونا في أمريكا

محمد الفلاح - السبت 14 أغسطس 2021

بلغ متوسط وفيات كوفيد19- في الولايات المتحدة على مدى سبعة أيام 645 وفاة يوم الجمعة، ليتضاعف تقريباً في غضون أسبوعين ويصل إلى أعلى مستوى منذ مايو (آيار)، مع تفشي متحور دلتا في البلاد.



وارتفعت نسبة الإصابات اليومية بنحو 66% خلال الفترة نفسها وعادت إلى المستويات التي سجلت آخر مرة في أوائل فبراير (شباط) حيث بلغ المتوسط 128 ألف حالة حتى يوم الجمعة، وفقاً للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

لكن الوفيات هي أقل بكثير مما كانت عليه خلال موجة التفشي السابقة خلال العام الجديد، وذلك في ظل تطعيم نصف إجمالي السكان بشكل كامل وحوالي 60% تلقوا جرعة واحدة على الأقل، وفقاً لبيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.