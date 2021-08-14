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عاجل.. إسقاط "مسيرتين" حوثيتين غربي مأرب

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محمد الفلاح - السبت 14 أغسطس 2021

أعلن الجيش الوطني مساء السبت، إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين لمليشيا الحوثي في جبهتي الكسارة وصرواح غربي مأرب.

 

وبالتزامن مع ذلك دمر طيران التحالف العربى دبابة تابعة للمليشيات الحوثية .

 

‏‎وقال المركز الإعلامي للجيش الوطني إن طيران تحالف دعم الشرعية دمر دبابة تابعة لمليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران في جبهة المشجح غرب مارب.

 

‏كما استهدفت مدفعية الجيش تحركات مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهتي الكسارة ومحزام ماس وتكبّدها خسائر في العتاد والأرواح.

 

وفي يوليو/ تموز الماضي، أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني طائرتين مسيرتين للمليشيات الحوثية في جبهات غرب مأرب .

 

وسبق ذلك بيومين أن أعلن الجيش الوطني إسقاط طائرة حوثية مسيرة في جبهة صرواح غرب مأرب.

 

وتواصل مليشيات الحوثي الانقلابية جرائمها الإرهابية باستهداف المدنيين والنازحين في مأرب بالقصف الصاروخي والطيران المفخخ.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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