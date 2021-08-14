إصابة 22 شخصا في حادث سير شمال شرقي موسكو.. إليك التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 14 أغسطس 2021

أصيب 22 شخصا، على الأقل، في حادث سير وقع بين حافلة سياحية وشاحنة نصف مقطورة شمال شرقي العاصمة الروسية موسكو صباح اليوم السبت.



وأعلنت السلطات الروسية أنه تم نقل 16 من المصابين إلى المستشفيات.

وبحسب البيانات، اصطدمت الحافلة بالشاحنة على طريق ذي مسارين.

وأظهرت الصور تشهم الزجاج الأمامي للحافلة.

وجرى فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث، وفي عدم قيام سائق الحافلة /57 عاما/ بشد المكابح في الوقت المناسب.