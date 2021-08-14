الرئيس السيسي: «مستعد أسمع أى حاجة وأى نقد.. أنا دايمًا صريح وصادق».. بث مباشر

الشارقة - اميمة ياسر - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى التحية للشعب المصرى وقال أنا مستعد أسمع أى حاجة وأى نقد وأى سؤال ممكن تسألوه أنا دايما صادق وصريح.

جاء ذلك خلال إفطاره مع الأسرة المصرية على هامش افتتاحه عددا من مشروعات الإسكان.

وأوضح الرئيس السيسي: "أنا أتكلم دائما حسب فهمى وحسب معرفتى والأمانة التى تقتضيها إنى أتكلم مع الناس وأوجه من خلالكم التحية للمصريين وأقول أن ما تحقق خلال السنوات الماضية، المفروض أن حالنا ما يبقاش كده المفروض أن الواقع اللى كان موجود فى مصر خلال السنين اللى فاتت بدون تحديد فترة وغيره ولا يمكن أن يكون المناسب إلا أن نقوم بتعديل الوضع".

كما أكد الرئيس السيسي أن الدولة تقوم بتوفير كافة متطلبات الاستثمار للمواطنين لتنفيذ مشروعاتهم

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من النماذج المشاركة فى المشروعات القومية للإسكان.

وعرضت فضائية إكسترا نيوز، لقطات من حفل إفطار الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الأسرة المصرية، اليوم السبت، على هامش افتتاح مشروعات الإسكان الاجتماعى بمدينة بدر.

وسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الحفل، عددا من عقود الشقق الجديدة للمواطنين، كما كرم ومنح شهادات التقدير للعناصر المتميزة من القائمين على المشروع.

كما كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، نماذج من المشاركين فى المشروعات القومية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة، وذلك عبر الفيديو كونفرانس من داخل مدينة بدر.

وتشهد مدينة بدر، تنفيذ أول مشروع سكنى لموظفى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تقع على بعد 10 دقائق فقط من الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، والمقرر تسليمها لموظفى الوزارات التى وقع عليهم الاختيار كمرحلة أولى للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقع وحدات موظفى الدواوين فى العاصمة الإدارية بمدينة بدر، وتحديدًا بمنطقة الـ800 فدان بالتوسعات الشرقية للمدينة، حيث تعد المنطقة من أحدث المناطق التى يتم تنميتها عمرانيًا فى مدينة بدر، وتقع أيضًا أمام طريق الروبيكى الجديد، فهى المنطقة الأقرب للطريق الدائرى الإقليمى وبالتالى فهى قريبة جدًا من العاصمة الإدارية الجديدة، كما تقع هذه الوحدات بالقرب من مشروع القطار الكهربائى الذى يربط العاصمة الإدارية بمدينة بدر.