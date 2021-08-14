ماذا قال الرئيس الروسيعن حجم الكوارث الطبيعية في بلاده؟

محمد الفلاح - السبت 14 أغسطس 2021

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حجم الكوارث الطبيعية في بلاده بأنه غير مسبوق ..داعيا إلى معالجة القضايا البيئية بطريقة عميقة ومنهجية.



وتشهد روسيا حرائق غابات مدمرة في سيبيريا وفيضانات في الجنوب.

وطالب بوتين خلال اجتماع حكومي بتقليل الأضرار في غابة تايجا المهمة للمناخ العالمي وفي غابات أخرى ووجه بإعداد خطط لإعادة بناء المنازل المدمرة والمتضررة.

وذكرت هيئة حماية الغابات في روسيا أنها سجلت اليوم اندلاع 252 حريقا في مساحة بلغ إجماليها 4.2 مليون هكتار .

واندلعت معظم الحرائق في منطقة ياقوتيا في شرق سيبريا فيما هطلت في الجنوب أمطار غزيرة أدت إلى حدوث فيضانات بمحاذاة ساحل البحر الأسود وفي مناطق بأقصى شرق البلاد.