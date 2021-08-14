أبوظبي تعلن إجراءات اعتماد شهادة التطعيم الصادرة من خارج الإمارات

محمد الفلاح - السبت 14 أغسطس 2021

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي إجراءات اعتماد شهادة التطعيم الصادرة من خارج الإمارات.



وقالت اللجنة في هذا الشأن إن اعتماد شهادة التطعيم يمكن الزوار من استخدام نظام المرور الأخضر على تطبيق الحصن مع تنفيذ قرار حصرية دخول بعض الأماكن العامة في الإمارة على المطعمين اعتبارا من 20 أغسطس 2021.

وأوضحت أنه قبل السفر إلى الإمارة يجب على الزائر التسجيل في تطبيق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو موقعها الإلكتروني من خلال خدمة "تسجيل القادمين" و تعبئة النموذج و إرفاق الوثائق التي تثبت حالة التطعيم ومن ثم تصل للزائر رسالة نصية تشمل رابطا لتحميل تطبيق الحصن.

ونوهت اللجنة إلى أنه عند الوصول إلى أبوظبي يحصل الزائر على الرقم الموحد في المطار أو من خلال تطبيق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو موقعها الإلكتروني، ويقوم بالتسجيل على تطبيق الحصن باستخدام الرقم الموحد ورقم الهاتف المسجل لدى الهيئة، أو رقم الهاتف الشخصي عند إجراء فحص مسحة الأنف PCR في الدولة.

وتصل للزائر كلمة مرور لمرة واحدة OTP لإنهاء إجراءات التسجيل على تطبيق الحصن و الذي يمكن المستخدم من الاطلاع على حالته الصحية ومعلومات التطعيم والفحوصات والسفر واستخدام رمز الاستجابة السريعة QR.