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ليفربول يطيح بـ نورويتش في الجولة الاولى من 'البريميرليج'

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-08-14 | 20:26

ليفربول يطيح بـ نورويتش في الجولة الاولى من

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تمكن فريق ليفربول من التغلب على مُضيفه نورويتش سيتي بثلاثية نظيفة،اليوم السبت، ضمن فعاليات الجولة الأولىٰ من المُمتاز "البريميرليج" على ملعب كارو ستاديوم .
افتتح شريط التسجيل المهاجم البرتغالي ديوجو جوتا في الدقيقة ٢٦ بصناعة الفرعون المصري محمد صلاح، لينتهي الشوط الأول بواقع 1-0 .

وفي الشوط الثاني ضاعف فيرمينو التقدم بهدف ثاني من صناعة أخرىٰ لصلاح في الدقيقة ٦٥، الذي سجل بدوره ثالث الأهداف في الدقيقة ٧٤ لينتهي اللقاء بواقع 3-0 .


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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