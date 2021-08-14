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انت الان تتابع خبر حريق كبير في مخزن للمواد البلاستيكية بالوزيرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني ، اليوم السبت، باستنفار لفرق الدفاع المدني للسيطرة على حادث حريق كبير اندلع داخل مخزن للمواد البلاستيكية في منطقة الوزيرية ببغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا كبيرا اندلع في احد مخازن المواد البلاستيكية في منطقة الوزيرية قرب معمل البطاريات .
واضاف المصدر ان " فرق الدفاع المدني في جانب الرصافة استنفرت من اجل اخماد الحريق وعزل منطفة الحادث عن المناطق المجاورة ومنع الحريق من الانتشار ".