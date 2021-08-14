حريق كبير في مخزن للمواد البلاستيكية بالوزيرية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا كبيرا اندلع في احد مخازن المواد البلاستيكية في منطقة الوزيرية قرب معمل البطاريات .

واضاف المصدر ان " فرق الدفاع المدني في جانب الرصافة استنفرت من اجل اخماد الحريق وعزل منطفة الحادث عن المناطق المجاورة ومنع الحريق من الانتشار ".