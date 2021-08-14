ضحايا وأضرار فادحة جراء زلزال قوي في هايتي

وكتب هنري على حسابه في تويتر: "أعرب عن تعازي لأسر ضحايا هذا الزلزال العنيف الذي خلف خسائر بشرية وأضرارا مادية في عدد من مناطق البلاد".

وأشار إلى أن "أضرارا فادحة" وقعت جراء الزلزال بأقاليم الجنوب وغراند آنس ونيبيس، وأنه وجه الفريق الحكومي باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة بشكل عاجل.



ولفت إلى أنه يتوجه الآن إلى المناطق المتضررة، داعيا المواطنين إلى "التضامن والوحدة في مواجهة الوضع الدراماتيكي الحالي".

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أعلنت أن زلزالاً قوياً هز غرب هايتي اليوم، وأن من المرجح أن يسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية جسيمة، فضلاً عن كارثة واسعة النطاق.

وقالت الهيئة إن الزلزال، الذي بلغت قوته 7.2 درجات، وقع على بعد ثمانية كيلومترات من بلدة بيتي ترو دي نيب الواقعة على بعد نحو 150 كيلومتراً غربي العاصمة بورت أو برنس على عمق عشرة كيلومترات.

