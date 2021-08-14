نائب رئيسي يستبق استئناف مفاوضات فيينا: لا أمل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استبق نائب الرئيس الإيراني محمد مخبر دزفولي، مساعي استئناف مفاوضات فيينا النووية، وقال إنه لا أمل في التوصل لنتيجة منها.

وقال دزفولي، اليوم السبت في أول تصريح له منذ توليه منصبه الأحد الماضي، إنه لا أمل في التوصل إلى نتيجة في مفاوضات فيينا النووية المرجح استئنافها بعد تشكيل حكومة إبراهيم رئيسي.



ونقل موقع صحيفة "اعتماد" الإيرانية، قوله إنه "من غير المحتمل أن نكون قادرين على تحقيق أي شيء بنظام الهيمنة"، مضيفاً "أنا استبعد أن تصل المحادثات النووية في فيينا إلى نتيجة".

وبدأت حكومة الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني في أبريل/نيسان الماضي، مفاوضات مع القوى الدولية بهدف الوصول إلى تفاهم يعيد العمل بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي انسحبت من الولايات المتحدة في مايو 2018 وقامت بتشديد العقوبات على إيران.

وفشلت جولات المفاوضات الستة التي انتهت في 20 يونيو/حزيران الماضي، بالوصول إلى تفاهم بين إيران ومجموعة 4+1 والتي شاركت فيها الولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة.

وكان الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي قال عقب تنصيبه إنه يرحب بأي مقترح دبلوماسي يهدف إلى رفع العقوبات عن إيران.

وفقدت إيران قرابة 200 مليار دولار جراء تراجع صادراتها النفطية في عهد الرئيس السابق حسن روحاني، وفقاً لما ذكره الأخير عام 2020.