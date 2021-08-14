بالصور.. قائد أمريكي يزور أكبر قاعدة جوية بمصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية، بالفريق شارلز كوبر قائد القوات البحرية الأمريكية، السبت، في القاهرة.

وقال المتحدث العسكري المصري العقيد غريب عبد الحافظ غريب، في بيان، إنه "فى إطار العلاقات الإستراتيجية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ، استقبل الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية كلًا من الفريق بحرى تشارلز كوبر، قائد القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية وجوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية فى مصر، لمشاهدة قاعدة "برنيس" البحرية وما يتم توفيره من خلال هذه القاعدة الحديثة ومرافقها من إمكانيات داعمة للأسطول البحرى المصرى والوحدات البحرية للدول الصديقة والشقيقة، وذلك خلال زيارة الطراد الأمريكى (USS Monterey) إلى قاعدة "برنيس" البحرية والتى تعد أول نشاط بحرى يتم تنفيذه بالقاعدة.



وتعد قاعدة برنيس الجنوبية العسكرية أكبر القواعد الجوية والبحرية بمنطقة الشرق الأوسط وقطاع البحر الأحمر.





ووفق البيان، فإن الوفد الأمريكي أشاد بما تتميز به القاعدة من موقع جغرافى متميز على مقربة من خطوط المواصلات البحرية وبما يحققه هذا من تعزيز إجراءات الأمن البحرى فى البحر الأحمر وتأمين حركة الملاحة بقناة السويس والمضايق البحرية.

ويعتبر طراد الصواريخ الموجهة الأمريكى (USS Monterey) من طراز (Ticonderoga) أحد أٌقدم وأكبر الوحدات البحرية الأمريكية .