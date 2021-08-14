صحيفة: استخبارات بريطانيا رصدت تدفق إرهابيين إلى أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد الانتصارات التي حققتها حركة طالبان بدأ متطرفون من بريطانيا وسوريا وليبيا وآسيا في التدفق إلى أفغانستان للاستفادة من تقدمها.

ووفقا لصحيفة صن البريطانية، يحذر الخبراء من تدفق مسلحي داعش على أفغانستان في محاولة لإحياء نموذج سيطرتهم في السابق على أنحاء واسعة من سوريا والعراق.

ومن بين هؤلاء إرهابيو داعش المتمرسون من سوريا، فيما سيستخدم الإرهابيين من دول آسيا الوسطى، شمال أفغانستان كقاعدة لشن هجمات إرهابية.

وفقا للصحيفة فقد اعترضت أجهزة الأمن البريطانية بالفعل مكالمات هاتفية لمسلحين بلكنات بريطانية بشأن السفر إلى أفغانستان.

وأصدرت روسيا بالفعل تحذيرات بشأن تدفق إرهابيي داعش في ليبيا، أيضًا إلى البلد الذي مزقته الحرب.

ويتوقع البروفيسور أنتوني جليس، من مركز دراسات الأمن والاستخبارات في جامعة باكنجهام، أن تتحول أفغانستان قريباً "مرتع خصب للإرهاب ".

واستضافت طالبان سابقًا تنظيم القاعدة، ووفقًا لخبير الإرهاب رافايللو بانتوتشي، فإنهم يطبقون سياسة ترحب "بأي شخص يشاركهم وجهات نظرهم المشوهة".

وفي حال استولت طالبان على أفغانستان مرة أخرى، فمن المرجح أن تصبح "قبلة الإرهابيين من جميع أنحاء العالم - بما في ذلك داعش – لإقامة قواعد هناك".

وبحسب الصحيفة، سيبدأ داعش بعد ذلك في استخدام أفغانستان كملاذ آمن لتنسيق الهجمات على الغرب - حتى مع احتمال شن هجوم بنطاق هجمات 11 سبتمبر/ أيلول.

وقال رافاييلو بانتوتشي، خبير مكافحة الإرهاب: "في الوقت الحالي، لن يكون هناك هجوم بحجم هجوم 11 سبتمبر - لكن في المستقبل لا أريد أن أستبعد ذلك."

ويرى بانتوتشي أن باكستان هي طريق مرجح للعديد من الشباب البريطانيين الذين يتطلعون إلى الوصول إلى أفغانستان للانضمام إلى داعش.

وقال: "للأسف رأينا تلك القصة من قبل، وليس هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن ذلك لن يحدث مرة أخرى".

ووفقا للصحيفة البريطانية، فقد سافر نحو 800 بريطاني إلى سوريا والعراق في ذروة حكم داعش، وما زال المئات في عداد المفقودين.

من جانبه، قال البروفيسور جليس إنه إذا أقامت داعش والجماعات الأخرى قواعد في أفغانستان، فستكون بمثابة نقطة جذب لأولئك "الذين أغوتهم" الدعاية الجهادية.

وأضاف: "بالنسبة للمتطرفين، كل ما يهمهم هو أن يكون لديهم كيان مادي للدفاع عنه، ولهذا السبب كان تنظيم داعش مهمًا للغاية - لم يكن عادلاً وفكرة أنه كان حقيقة".

"هناك كل الأسباب للخوف من أن الناس من أوروبا، بما في ذلك من المملكة المتحدة ، سوف ينجذبون إلى أفغانستان.

وينجذب المتطرفون إلى شيء يمكنهم القتال من أجله وستصبح أفغانستان مسرحية حيث سيتدربون على فن الحرب، ومن المتوقع أن تتحول أفغانستان تحت سيطرة طالبان "إلى بوتقة للإرهاب مرة أخرى."