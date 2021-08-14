شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة المغربية تعلن تسجيل 10240 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، تسجيل 10240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فضلا عن 110 وفيات.



وتأتي حصيلة الإصابات الجديدة نزولا من 10752 إصابة ليوم الجمعة ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 752076 حالة.

وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل 110 وفيات جديدة، نزولا من 112 وفاة ليوم الجمعة ليصل إجمالي الوفيات إلى 10933 حالة.