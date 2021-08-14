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ماذا قال الرئيس الروسيعن حجم الكوارث الطبيعية في بلاده؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حجم الكوارث الطبيعية في بلاده بأنه غير مسبوق ..داعيا إلى معالجة القضايا البيئية بطريقة عميقة ومنهجية.

 

وتشهد روسيا حرائق غابات مدمرة في سيبيريا وفيضانات في الجنوب.

 

وطالب بوتين خلال اجتماع حكومي بتقليل الأضرار في غابة تايجا المهمة للمناخ العالمي وفي غابات أخرى ووجه بإعداد خطط لإعادة بناء المنازل المدمرة والمتضررة.

 

وذكرت هيئة حماية الغابات في روسيا أنها سجلت اليوم اندلاع 252 حريقا في مساحة بلغ إجماليها 4.2 مليون هكتار .

 

واندلعت معظم الحرائق في منطقة ياقوتيا في شرق سيبريا فيما هطلت في الجنوب أمطار غزيرة أدت إلى حدوث فيضانات بمحاذاة ساحل البحر الأسود وفي مناطق بأقصى شرق البلاد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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