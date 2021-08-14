واندلعت معظم الحرائق في منطقة ياقوتيا في شرق سيبريا فيما هطلت في الجنوب أمطار غزيرة أدت إلى حدوث فيضانات بمحاذاة ساحل البحر الأسود وفي مناطق بأقصى شرق البلاد.

وذكرت هيئة حماية الغابات في روسيا أنها سجلت اليوم اندلاع 252 حريقا في مساحة بلغ إجماليها 4.2 مليون هكتار .

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماذا قال الرئيس الروسيعن حجم الكوارث الطبيعية في بلاده؟ والان مع التفاصيل الكاملة

محمد يوسف

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