نيجيريا.. 22 قتيلا في هجوم بولاية الهضبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قتل 22 شخصا على الأقل السبت في هجوم نُسب إلى مليشيات استهدف مسلمين في ولاية الهضبة بوسط نيجيريا، وفق ما ذكرت الشرطة.



ويشهد شمال غرب نيجيريا ووسطها منذ أعوام نزاعات بين رعاة مسلمين ومزارعين مسيحيين على المياه والأراضي.

وقال المتحدث باسم الشرطة أوبا أوغابا إن :"مجموعة من المهاجمين يشتبه في أنهم من شباب إيريغوي" هاجموا قافلة تضم خمس حافلات كانت تقل مسلمين ما أدى إلى "مقتل 22 شخصا وإصابة 14 آخرين".

في المقابل، تم إنقاذ 21 شخصا، وفق المصدر نفسه.

من جهته، تحدث ممثل للسلطات في الولاية عن سقوط 25 قتيلا بعدما عاد الجرحى في المستشفى.

بدوره، أشار ممثل محلي لنقابة تمثل الرعاة إلى أنه "تم تجهيز 25 جثة لمواراتها"، موضحا أن "عناصر مليشيا ايريغوي شنوا هجومهم مستخدمين الهراوات والسكاكين والحجارة لقتل الضحايا.

وندد حاكم ولاية الهضبة سيمون لالونغ بالهجوم، مؤكدا أنه تم "تعزيز الأمن في المنطقة"، بحسب بيان للمتحدث باسمه.

وأكدت الشرطة توقيف ستة مشتبه بهم وعودة الهدوء إلى المنطقة.