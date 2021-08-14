شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة السعودية تعلن تسجيل 609 حالات مؤكدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، عن تسجيل (609) حالات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي(1651) حالة ، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (7575) حالة منها (1360) حالة حرجة.



واوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغت (537983) حالة ، بينما بلغ عدد حالات التعافي (522009) حالات..مشيرة الى تسجيل (11) حالة وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات الى (8399) حالة.