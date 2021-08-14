الجزائر تسجل 36 وفاة و753 إصابة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت الجزائر، السبت، 753 إصابة جديدة بفيروس كورونا بانخفاض 107 حالات عن حصيلة اليوم السابق، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 186 ألفا و755.



وذكرت الوزارة في بيان أنها رصدت 36 حالة وفاة جديدة بزيادة حالة واحدة عن يوم أمس، ليصبح إجمالي الوفيات 4 آلاف و758.

كما أشارت الوزارة إلى تماثل 628 حالة جديدة للشفاء، ليرتفع عدد المرضى الذين تعافوا من الوباء إلى 124 ألفا و791، فيما يتواجد 36 مصابا في العناية المركزة.

إلى ذلك، أعلنت الحكومة الجزائرية تمديد حظر التجوال الجزئي، والإبقاء على القيود التي فرضتها في إطار خطة التصدي لفيروس كورونا في 40 ولاية لمدة 15 يوما اعتبارا من غد الأحد.