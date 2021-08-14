بايدن يعاقب المتورطين بالعنف في كوبا

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وتضم الشخصيات الجديدة التي ستضاف إلى القائمة السوداء الخاصة بوزارة الخزانة الأمريكية مسؤولين اثنين بوزارة الداخلية الكوبية هما روماريكو فيدال ستومايور جارسيا، وبيدرو أورلاندو مارتينيز فيرنانديز، علاوة على قوات الوقاية بوزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية، المعروفة باسم «القبعات الحمر».
وقالت أندريا جاكي مديرة مكتب السيطرة على الأصول الأجنبية «إن وزارة الخزانة سوف تستمر في تصنيف أولئك الذين يمكنون الحكومة الكوبية من ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المتظاهرين السلميين». وأضافت جاكي «الإجرءات الجديدة تلقي الضوء على جناة إضافيين مسؤولين عن قمع دعوات الشعب الكوبي للحرية واحترام حقوق الإنسان».
وأدان الرئيس بايدن حملات القمع ضد الكوبيين الذين خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على الحكومة يوم 11 يوليو في هافانا ومدن أخرى، ولا يزال العديد منهم معتقلين، ومن بينهم قادة حركة المعارضة مثل خوسيه دانيال فيرير ولويس مانويل أوتير الكانتارا وفيلكس نافارو.
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