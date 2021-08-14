تقرير يكشف الأنفاق السرية لحزب الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف تقرير جديد عن شبكة أنفاق واسعة يستخدمها حزب الله الإرهابي في لبنان لنقل الأفراد والأسلحة وتنفيذ قصف مدفعي من داخلها.

وكشف التقرير الذي أعده مركز ألما للأبحاث والتعليم بعنوان «أرض الأنفاق»، أن شبكة الأنفاق التي يمتلكها الحزب تنتشر في منطقة بيروت، المقر المركزي للحزب ومنطقة البقاع التي يستخدمها كقاعدة خلفية تشغيلية لوجستية، بجنوب لبنان

وأفاد بأن حزب الله بدأ مشروع الأنفاق بعد حرب لبنان الثانية عام 2006، بمساعدة كوريا الشمالية وإيران، مشيرا إلى أنه أوسع من شبكة «المترو» التابع لحركة «حماس» بكثير، وقال «تربط الشبكة منطقة بيروت بأكملها.

وتسمح الشبكة لمئات المقاتلين المجهزين بالكامل بالمرور خلسة وبسرعة تحت الأرض، وهي واسعة بحيث يمكن مرور دراجات نارية ومركبات ذات الدفع الرباعي والمركبات الصغيرة، لتعزيز المواقع الدفاعية وتنفيذ هجمات في مكان آمن وبطريقة غير مرئية.

ووفقا للتقرير، يصل طول الشبكة إلى مئات الكيلومترات، وقد تمتد في منطقة واحدة إلى حوالي 45 كلم لتربط منطقة صيدا بالبقاع، وعلى غرار «مترو أنفاق» حماس في غزة، تحتوي شبكة «حزب الله» على غرف قيادة وتحكم تحت الأرض ومستودعات أسلحة وإمدادات وعيادات ميدانية وممرات مخصصة لإطلاق الصواريخ بأنواع مختلفة، منها صواريخ أرض - أرض، وصواريخ مضادة للدبابات وصواريخ مضادات للطائرات.

وكتب بيري أن الأنفاق تستخدم لهجمات مدفعية مع فتح بعض المحاور لفترة قصيرة ثم إغلاقها سريعا. وهذه الفتحات مخفية ومموهة ولا يمكن اكتشافها فوق الأرض. والأنفاق هي نفسها في كوريا الشمالية.

وذكر التقرير أن شبكة أنفاق حزب الله الإرهابي تم بناؤها بمساعدة «شركة تطوير التعدين الكورية التجارية» المتخصصة في تطوير البنية التحتية تحت الأرض، والجزء الحالي من الأنفاق نفذته «مؤسسة جهاد البناء» التابعة لـ»حزب الله».