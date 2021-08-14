شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام هامة عن زيادة معدل الاستثمار فى خطة العام الحالى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التخطيط والمتابعة، أن الحكومة تستهدف زيادة معدل الاستثمار في خطة عام 21/2022 في مجال التنمية الاقتصادية إلى 17.6% في عام الخطة مقابل 13% في عام 20/2021، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول ارتفاع معدل الاستثمار في خطة العام المالى الحالي:
- تستهدف الحكومة زيادة معدل الاستثمار في خطة عام21/2022 إلى 17.6%.
- ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7 مليار دولار في عام الخطة.
- تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 10% لتصل إلى نحو 19,5 مليار دولار.
- تزايد تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 30 مليار دولار في عام الخطة مقابل 25.2 مليار دولار عام 18/2019.
- زيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليار دولار في عام الخطة بالمقارنة بنحو 2.4 مليار دولار عائد متوقع عام 20/2021.
- تنامي إيرادات قناة السويس إلى 6 مليار دولار بالمقارنة بالمتوسط السنوي الـمُحقق في الأعوام الثلاثة السابقة، وقدره 5.7 مليار دولار.
- تصاعد الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي تدريجيًا لتبلغ 42 مليار دولار في نهاية عام الخطة .