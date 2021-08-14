شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام هامة عن زيادة معدل الاستثمار فى خطة العام الحالى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التخطيط والمتابعة، أن الحكومة تستهدف زيادة معدل الاستثمار في خطة عام 21/2022 في مجال التنمية الاقتصادية إلى 17.6% في عام الخطة مقابل 13% في عام 20/2021، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول ارتفاع معدل الاستثمار في خطة العام المالى الحالي: