رئيس أركان الجيش الجزائري يلقي النظرة الأخيرة على شهداء حرائق الغابات

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (أ ش أ)

ألقى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة، اليوم السبت، النظرة الأخيرة على شهداء الجزائر خلال عمليات إخماد الحرائق بكل من ولايتي تيزي وزو وبجاية.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، أن الفريق شنقريحة حضر إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة، لإلقاء النظرة الأخيرة والترحم على أرواح شهداء الوطن الطاهرة الذين استشهدوا خلال عمليات إخماد الحرائق بكل من ولايتي تيزي وزو وبجاية، وهذا قبل توجيه الجثامين إلى ولاياتهم الأصلية.

وأضاف شنقريحه أنه على إثر هذا المصاب الجلل الذي ألم بأمتنا جراء فقدانها ثلة من خيرة أبنائها جراء هذه الحرائق الإجرامية، مؤكدا تعاطفه الكبير وتضامنه العميق مع عائلات الضحايا ومشاطرتهم آلامهم وأحزانهم، مجددا التأكيد على وقوف الجيش الوطني الشعبي إلى جانبهم مجددا لهم تعازيه الخالصة".