الصومال تنضم رسميًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

محمد اسماعيل - القاهرة - الصومال - (أ ش أ)

شارك الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، اليوم السبت، في حفل إطلاق اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد وانضمام الصومال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن فرماجو، قوله: إن "يوم 14 من أغسطس هو اليوم الوطني لمكافحة الفساد، حيث إن البلاد تدعم مكافحة الكسب غير المشروع على جميع المستويات".

وتابع: "أنا فخور بإطلاق لجنة مكافحة الفساد في البلاد لأن بلادنا وقعت تاريخيا على قوانين واتفاقيات مكافحة الفساد العالمية، بما في ذلك الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".

حضر الحفل رئيس المحكمة العليا باشي يوسف أحمد، ووزراء ونواب في مجلسي الشعب والشيوخ وقائد قوات الشرطة الوطنية وغيرهم من المسؤولين.