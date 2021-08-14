غدًا.. بدء اختبارات القبول في مدارس المتفوقين بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تُباشر مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، صباح غٍد الأحد، اختبارات القبول الخاصة بالطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين (Stem).

أكد الدكتور جمال حسن محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، مساء اليوم السبت، أن الاختبارات ستعقد بمركز التطوير بديوان عام المديرية ومركزي التطوير بإدارتي الداخلة والفرافرة، وجرى الاستعداد التام لعقد الاختبارات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

أوضح جمال، أن إجراء الاختبارات بمقر مركز التطوير بديوان المديرية، غدًا الأحد 15 أغسطس 2021، لـ 14 طالًبا، والإثنين 11 طالبة، فيما يجري إجراء الاختبار بمركز تطوير إدارة الداخلة التعليمية غدًا الأحد لطالبين فقط، والإثنين 8 طالبات، اما بالنسبة لمركز التطوير بإدارة الفرافرة التعليمية تجرى الاختبارات غدًا الأحد لـ3 طلاب والإثنين 7 طالبات.