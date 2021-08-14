طالبان تسيطر على إقليم كونار دون مقاومة من القوات الأفغانية

محمد اسماعيل - القاهرة - أفغانستان - (أ ش أ)

ذكرت وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت أن إقليم كونار شرقي البلاد وقع تحت سيطرة حركة طالبان دون مقاومة، ليصبح أول إقليم تسيطر عليه الحركة في الشرق.

وأشارت الوكالة إلى أنه رغم عدم إعلان الحركة بعد، إلا أن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أعلن أن الحركة سيطرت على كل المنشآت الحكومية التي تم احتلالها على يد مسلحي الحركة في عاصمة الإقليم أسد آباد.

ونوهت الوكالة أن مقاطع فيديو من داخل مدينة أسد آباد انتشرت على الإنترنت تظهر فيها قوات الحكومة الأفغانية، تخرج من المدينة بينما تدخل قوات حركة طالبان، كما أظهرت بعض السكان المحليين يلعنون ويسّبون القوات الأفغانية الحكومية بينما تغادر المدينة.

وأضافت الوكالة أن فيديوهات أخرى ظهر فيها السكان يسرقون محلات المدينة ويستولون على الأسلحة النارية ،المتواجدة في المقر الرئيسي للشرطة بمدينة أسد آباد.