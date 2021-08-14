فرنسا / إيقاف جزائري بعد مصرع مهاجرٍ في غرق مركب

اسماعيل عبد الحي - أعلن مكتب المدعي العام في مدينة دانكرك شمالي فرنسا، أن الشرطة أوقفت أمس الجمعة، شابا جزائريا قيد التحقيق بعد غرق زورق للمهاجرين كان متوجها إلى بريطانيا، ما أسفر عن مصرع أحد ركابه.

وقالت نائبة المدعي العام، إلكسيا غونيه لوكالة "فرانس برس" إن "جميع البالغين الذين كانوا على متن القارب" أوقفوا قيد التحقيق أولا، لكن تم الإفراج عنهم بإستثناء الشاب الجزائري (21 عاما).

وسيمثل الشاب اليوم السبت، أمام قاضي التحقيق لتوقيفه بتهمة القتل غير العمد والمساعدة على الدخول وإقامة غير القانونيين وتعريض حياة آخرين للخطر.

ورفضت غونيه أن تؤكد في هذه المرحلة شبهة أن الشاب كان يقود المركب.

ولم تعرف هوية المهاجر الذي لقي حتفه أثناء محاولته الوصول إلى أنقلترا على متن هذا القارب الذي كان يقل 36 مهاجرا قبالة دانكرك

وقالت النيابة العامة الخميس إنه رجل عمره بين 25 و30 عاما ومن أصل إفريقي، فيما كشفت شهادات جمعتها منظمة مساعدة المهاجرين "يوتوبيا 56" أنه إريتري، وهو أول مهاجر يبلّغ عن وفاته أثناء محاولته عبور مضيق با دو كاليه في 2021.

وفي 2020، لقي 7 أشخاص حتفهم وفقد إثنان آخران، حسب حصيلة تم تحديثها بعد العثور على جئة أحد المفقودين، على حد قول المركز الإقليمي للمراقبة العملياتية والإنقاذ "كروس".

ويأتي ذلك بينما يسجل عدد المهاجرين الذين يعبرون البحر إلى أنقلترا أرقاما قياسية في الأيام الأخيرة، في ظاهرة تشهد تزايدا سريعا منذ 2018.

المصدر: أ ف ب