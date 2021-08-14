إجتماع أوروبي نهاية أوت الجاري لتباحث مسألة تدفّقات المهاجرين... التفاصيل

اسماعيل عبد الحي - أعلنت المفوضية الأوروبية عن إجتماع خاص بتدفقات المهاجرين عبر مياه البحر الأبيض المتوسط سينعقد في 31 أوت الجاري.

ووفق مصادر أوروبية في بروكسل، فإنه سيشارك في الإجتماع ممثلو الدول الأعضاء في التكتل الموحد والوكالات الأوروبية ذات الصلة لمناقشة عمليات البحث والإنقاذ في البحر وعمليات إعادة التوطين

وكانت وزيرة الداخلية الايطالية، لوتشانا لامورجيزي قد دعت في مكالمة هاتفية جرت في وقت سابق مع المفوضة الأوروبية مكلفة الشؤون الداخلية يلفا يوهانسن، إلى عقد إجتماع إستثنائي لمجلس الشؤون الداخلية الأوروبي، مع تصاعد وتيرة تدفقات المهاجرين غير النظاميين الواصلين عبر البحر المتوسط إلى أراضيها في ظل ما تراه روما غيابا تاما للتضامن الأوروبي.

وكان المتحدث بإسم يوهانسن قد أكد أن المفوضة تعهدت بالعمل على تقديم مزيد من الدعم لوكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس) لتأمين إدارة جيدة للحدود الخارجية البحرية للاتحاد، خاصة طريق وسط المتوسط.

كما تعهدت المسؤولة الأوروبية بالعمل على تنسيق التضامن الأوروبي لإعادة توزيع المهاجرين الذين وصلوا إلى الأراضي الإيطالية هذا الصيف، وذلك بإنتظار الاتفاق على كل عناصر الميثاق الجديد للهجرة واللجوء، المقترح من قبل المفوضية نهاية العام الماضي.

وكالة اكي