تركيا / إرتفاع حصيلة ضحايا السيول إلى 40 قتيلا

اسماعيل عبد الحي - أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية اليوم السبت، إرتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي ضربت ثلاث ولايات في شمال البلاد إلى 40 قتيلا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ في بيان اليوم "إرتفع عدد ضحايا الفيضانات التي ضربت ولايات قاستامونو وبارتين وسينوب إلى 40 قتيلا، 34 منهم في قاستامونو و6 آخرين في سينوب".

وأشار البيان إلى أن "فرق البحث والإنقاذ تواصل البحث عن شخص مفقود في ولاية بارتين"، لافتا إلى أن "9 مواطنين أصيبوا جراء الفيضانات لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات”.

وأكدت مصادر لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، أن "الفيضانات والسيول أدت إلى مقتل العشرات وفقدان نحو 200 شخص فقد الأمل في العثور عليهم أحياء"، موضحة أن "الفيضانات ألحقت دمارا كبيرا بالبنية التحتية وأدت إلى إنهيار منازل المواطنين ومحلاتهم، إلى جانب إنقطاع التحرك عبر الطرق المؤدية إلى القرى وصعوبة الوصول إلى المواطنين العالقين فيها".