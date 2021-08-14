زيادة كبيرة لإصابات ووفيات كورونا في أميركا

ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت الإصابات بفيروس كورونا المستجد والوفيات الناجمة عنه زيادة كبيرة في الولايات المتحدة.

وبلغ متوسط وفيات مرض كوفيد-19 على مدى سبعة أيام 645 وفاة يوم أمس الجمعة، ليتضاعف تقريبا في غضون أسبوعين ويصل إلى أعلى مستوى منذ أمايو، مع تفشي متحورة "دلتا" في البلاد.

بدورها، ارتفعت نسبة الإصابات اليومية بنحو 66% خلال الفترة نفسها وعادت إلى المستويات التي سجلت آخر مرة في أوائل فبراير حيث بلغ المتوسط 128 ألف حالة حتى يوم الجمعة، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

لكن الوفيات تبقى أقل بكثير مما كانت عليه خلال موجة التفشي السابقة خلال العام الجديد، وذلك في ظل تطعيم نصف إجمالي السكان بشكل كامل وتلقي حوالي 60% جرعة واحدة على الأقل من لقاح من مضاد لكورونا، وفقا لبيانات من المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.