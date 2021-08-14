8 قتلى بتحطم طائرة إطفاء في تركيا

ابوظبي - سيف اليزيد - نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها، اليوم السبت، إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في تحطم طائرة إطفاء في تركيا.

وقال الجيش، في وقت سابق اليوم، إن الطائرة كانت تقل خمسة عسكريين روس وثلاثة أتراك.والطائرة مستأجرة من روسيا، وكانت تساعد في إخماد حريق هائل بجنوب تركيا، اليوم السبت.

لم يتضح على الفور سبب الحادث. وأكدت وزارة الدفاع الروسية تحطم الطائرة «بيريف-بي200-»، حسب وكالة «تاس» الروسية للأنباء.

وأكدت الوكالة أن خمسة جنود روس وثلاثة أتراك كانوا على متن الطائرة. وتابعت أن خبراء روس في طريقهم إلى موقع التحطم.

وتكافح تركيا للسيطرة على حوالي 300 حريق غابات في مختلف أنحاء البلاد منذ 28 يوليو الماضي.