سقوط قتلى في زلزال قوي ضرب هايتي

ابوظبي - سيف اليزيد - قال جيري شاندلر، مدير الحماية المدنية في هايتي إن الزلزال القوي الذي ضرب البلاد، صباح اليوم السبت، أسفر عن سقوط العديد من القتلى.

وأورد شاندلر "سقط قتلى، أؤكد ذلك، لكنني لم أحصل بعد على الحصيلة الدقيقة".

وضرب زلزال بقوة 7,2 درجات هايتي، صباح اليوم، قرابة الساعة 8,30 (12,30 ت غ)، وفق المركز الأميركي لرصد الزلازل.

وشعر سكان البلاد بالزلزال وسجل أضرارا مادية في مدن عدة، وفق مشاهد صورها شهود في جنوب غرب الجزيرة ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد سكان في المنطقة المتضررة أن خسائر لحقت بمبان ومدارس ومساكن.

وصور شهود ركام العديد من المباني الاسمنتية بينها كنيسة يبدو أنها كانت تشهد احتفالا دينيا صباح اليوم في منطقة تبعد 200 كلم جنوب غرب العاصمة "بور أو برانس".

في 12 يناير 2010، أسفر زلزال بقوة سبع درجات على مقياس ريختر عن تدمير مناطق شاسعة من عاصمة هايتي ومدن عدة.

وقضى يومها أكثر من 200 ألف شخص وأصيب أكثر من 300 ألف آخرين، فضلا عن تشريد مليون ونصف مليون من السكان.