بوتين “قلق” من حجم الكوارث الطبيعية غير المسبوقة التي أصابت روسيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 أغسطس 2021 07:23 مساءً - منذ 40 دقيقة

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قلقه بسبب الكوارث الطبيعية “غير المسبوقة”، التي وقعت هذا العام في روسيا، حيث تشهد البلاد حرائق ضخمة في سيبيريا وفيضانات في الجنوب.

وقال بوتين في اجتماع حكومي بثه التلفزيون “إن حجم وطبيعة الكوارث الطبيعية في بعض المناطق غير مسبوق على الإطلاق”، داعياً إلى معالجة القضايا البيئية بطريقة “عميقة ومنهجية”.

وغمرت أمطار غزيرة مناطق واسعة في جنوب روسيا، ما أدى إلى إجلاء أكثر من 1500 شخص، حسبما قال مسؤولون يوم السبت.

وقالت السلطات في منطقة كراسنودار، إن الفيضانات غمرت أكثر من 1400 منزل في أعقاب عواصف وأمطار غزيرة اجتاحت المنطقة هذا الأسبوع. بقي حوالي 108000 من سكان 11 تجمعا سكنيا بدون كهرباء.

وقال مقر الطوارئ الإقليمي، إنه تم إجلاء 1531 شخصا. وكانت مدينة أنابا الساحلية المطلة على البحر الأسود من بين الأكثر تضررًا.

وحذر مسؤولو الطوارئ من أنه من المتوقع استمرار هطول أمطار غزيرة ليومين آخرين.

وعبر البحر الأسود إلى الجنوب، تعرضت تركيا لأمطار غزيرة وفيضانات هذا الأسبوع أسفرت عن مقتل 44 شخصًا على الأقل وفقدان آخرين.