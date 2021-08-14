ختام فعاليات التدريب المصري الإماراتي المشترك "زايد-3"

محمد الفلاح - السبت 14 أغسطس 2021

اختتم، السبت، فعاليات التدريب المصري الإماراتي المشترك "زايد-3"، الذي نفذته عناصر من القوات الجوية للبلدين.



وبحسب بيان للمتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، تضمن التدريب "تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم وثقل المهارات والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوى الحديث".

كما إضافة إلى ذلك قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية فى تناغم كامل، فضلاً عن التدريب على التزود بالوقود فى الجو".

ولفت المتحدث العسكري المصري إلى أن "التدريب أظهر المستوى المتميز والاحترافية العالية التى وصلت إليه العناصر المشاركة ومدى التنسيق والتعاون بين القوات الجوية لكلا البلدين بما يعزز من قدرة القوات على إدارة عمليات القتال الجوى المشتركة بكفاءة واقتدار".

ويأتي التدريب فى ضوء تعزيز علاقات التعاون العسكرى المشترك والتنسيق المستمر بين القوات الجوية المصرية ونظيرتها الإماراتية لتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين لمواجهه كافة المخاطر والتحديات التى قد تستهدف المساس بأمن واستقرار المنطقة.

وفي 2 أغسطس/آب الحالي، أعلنت القوات المسلحة المصرية أن عناصر من القوات الجوية وصلت إلى قاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات للمشاركة في التدريب المشترك "زايد-3".

وجرى التدريب ‏بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات قبل أن تنتهي فعالياته اليوم السبت.