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تفاصيل الموقف الوبائي في الكرخ

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الحجامي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس ، كان كالاتي:

أبو دشير -----------------60
أبو غريب ----------------92
الاعلام -------------------26

البياع --------------------31
التاجي ------------------59
الحارثية ------------------18
الحرية -------------------50
الدورة------------------ 115
الدولعي -----------------14
السيدية -----------------73
الشعلة -------------------38
الصالحية----------------- 1
الطارمية -----------------46
العامرية----------------- 34
العطيفية----------------- 8
العلاوي -----------------19
القادسية----------------32
الكاظمية ---------------63
المحمودية --------------140
المنصور ------------------2
اليرموك ------------------51
حي الجامعة -------------49
حي الجهاد ---------------58
حي الخضراء --------------11
حي العامل ---------------66
حي العدل ----------------66
حي الفرات ---------------22
شارع حيفا ----------------5
سكنة جانب الرصافة --------7
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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