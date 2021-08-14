انت الان تتابع خبر تفاصيل الموقف الوبائي في الكرخ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحجامي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا ، كان كالاتي: أبو دشير -----------------60

أبو غريب ----------------92

الاعلام -------------------26

البياع --------------------31

التاجي ------------------59

الحارثية ------------------18

الحرية -------------------50

الدورة------------------ 115

الدولعي -----------------14

السيدية -----------------73

الشعلة -------------------38

الصالحية----------------- 1

الطارمية -----------------46

العامرية----------------- 34

العطيفية----------------- 8

العلاوي -----------------19

القادسية----------------32

الكاظمية ---------------63

المحمودية --------------140

المنصور ------------------2

اليرموك ------------------51

حي الجامعة -------------49

حي الجهاد ---------------58

حي الخضراء --------------11

حي العامل ---------------66

حي العدل ----------------66

حي الفرات ---------------22

شارع حيفا ----------------5

سكنة جانب الرصافة --------7

البياع --------------------31التاجي ------------------59الحارثية ------------------18الحرية -------------------50الدورة------------------ 115الدولعي -----------------14السيدية -----------------73الشعلة -------------------38الصالحية----------------- 1الطارمية -----------------46العامرية----------------- 34العطيفية----------------- 8العلاوي -----------------19القادسية----------------32الكاظمية ---------------63المحمودية --------------140المنصور ------------------2اليرموك ------------------51حي الجامعة -------------49حي الجهاد ---------------58حي الخضراء --------------11حي العامل ---------------66حي العدل ----------------66حي الفرات ---------------22شارع حيفا ----------------5سكنة جانب الرصافة --------7