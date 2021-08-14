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لسرقة مبلغ زهيد.. أشقاء يقتلون شخصاً غربي بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل شخص وسرقته مبلغ 200 ألف دينار، غربي العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "محققي شرطة بغداد/ مركز شرطة الشعلة، تمكنوا من كشف جريمة قتل غامضة لرجل يعيش بمفرده ويملك مخبزاً في منطقة الشعلة غربي العاصمة بغداد".

وأشار إلى "القبض على الجناة وهم اشقاء"، مبيناً أن "دافع الجريمة كان لسرقة مبلغ مالي يقدر بـ200 الف دينار".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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