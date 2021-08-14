لسرقة مبلغ زهيد.. أشقاء يقتلون شخصاً غربي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "محققي شرطة بغداد/ مركز شرطة الشعلة، تمكنوا من كشف جريمة قتل غامضة لرجل يعيش بمفرده ويملك مخبزاً في منطقة الشعلة غربي العاصمة بغداد".

وأشار إلى "القبض على الجناة وهم اشقاء"، مبيناً أن "دافع الجريمة كان لسرقة مبلغ مالي يقدر بـ200 الف دينار".

