الخلية تعلن نتائج اليوم الأول لعمليات الطارمية

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "بأشراف قيادة العمليات المشتركة، باشرت قطعات قيادة عمليات بغداد والقطعات الملحقة (من خلال المقر المتقدم/الكرخ) ومنذ فجر هذا اليوم، بتنفيذ عملية واسعة لتفتيش وتطهير مناطق شمال بغداد (الطارمية) وملاحقة بقايا عصابات داعش الارهابي وتدمير اوكاره وضرب مضافاته وبإسناد من طيران الجيش البواسل".وأشارت إلى أن "قطعات فرقة المشاة السادسة الجيش العراقي، ولواء مغاوير وكتيبة استطلاع عمليات بغداد، و اللواء الثاني القوات الخاصة ولواء مهمات خاصة في الشرطة الاتحادية و اللواء (١٢) حشد الشعبي وفوج المشاة الآلي قيادة عمليات بغداد وجهد هندسي للمقر العام لوزارة الدفاع والجهد الهندسي لقيادة عمليات بغداد، اشتركت في تنفيذ الواجب".

وأضافت، أن "نتائج اليوم الاول أثمرت عن القاء القبض على مطلوبين وفق المادة 4/1 إرهاب، و اعتقال متهم بجرائم القتل، بالإضافة إلى تفجير منزل مفخخ بالكامل تحت السيطرة"، مبيناً أن "القطعات المنفذة ما تزال مستمرة في عملياتها ضمن الواجب".



وانطلقت قوات أمنية مشتركة، صباح اليوم السبت، بعملية أمنية واسعة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد للقضاء على فلول داعش.