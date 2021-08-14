11 مليون طفل يمني على حافة الجوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة «يونيسف»، إن 11.3 مليون طفل في اليمن على حافة الجوع وفي حاجة لمساعدات إنسانية عاجلة.

وذكرت في تقرير نشرته وكالة الأنباء الإنجليزية رويترز، أن اليمن لا يزال يعاني طوال سنوات الصراع الدامي فيه من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج 20.7 مليون شخص أي نحو 71% من إجمالي السكان إلى المساعدة الإنسانية.

وحذرت المنظمة من أن تعليم أكثر من 6 ملايين طفل في اليمن بات على المحك، حيث يواجهون خطر الحرمان من التعليم، وقالت في تقرير لها إن أكثر من مليوني طفل في سن التعليم منقطعين حاليا عن الدراسة في اليمن.

وذكرت المنظمة في وقت سابق أن 8.1 ملايين طفل يمني بحاجة إلى مساعدة تعليمية طارئة بسبب الصراع في البلاد، وقالت في تغريدة على «تويتر»، «هذه زيادة ضخمة مقارنة بنحو 1.1 مليون طفل قبل الحرب».

على صعيد آخر دعت القوى اليمنية الشرعية إلى إنقاذ محافظة تعز من جرائم ميليشيات الإخوان، وألهبت جريمة بشعة ارتكبتها ميليشيات الإخوان المسلمين في تعز سخط الجميع، حيث تعرضت إحدى الأسر في المدينة التي تحكمها قوات الإخوان إلى إبادة جماعية على أيدي قيادات عسكرية إخوانية.

وقتل 6 من أفراد عائلة واحدة في هجوم بربري لعناصر مسلحة يقودها أحد أمراء الحرب الإخوان، كما لم تسلم النساء من اعتداءات العصابة التي اقتحمت منزل عائلة «آل الحرق» في تعز، وحولته إلى ساحة حرب حيث قتلت واختطفت ونكلت بالجميع.

وكشفت الجريمة تورط قيادات الإخوان العسكرية الكبيرة في دعم عصابات نهب الأراضي والسطو على ممتلكات سكان المحافظة بقوة السلاح، حيث كان السبب الرئيس لمهاجمة العائلة المستهدفة رفضها تسليم قطعه أرض لأحد زعماء العصابات الإخوانية تحت تهديد السلاح.

وفيما طالبت أسرة الحرق بمدينة تعز، بالكشف عن المفقودين والجرحى من أبنائها المعتقلين لدى ميليشيات الإخوان، وتمكينهم من التواصل مع أهلهم، لا تزال قيادات الإخوان المسلمين العسكرية تطلق الوعود بملاحقة المجرمين ومحاسبتهم.

وطالبت الأسرة في مناشدة، أطلقتها أمس الأول، بحماية أبنائها من المسلحين الذين «يعيثون نهبا وفسادا في المدينة»، بحسب وصفها.

وشككت في التحقيق الذي تقوم به قيادات الإخوان الأمنية، وخاصة أن المتهمين هم ضمن قوات الإخوان وميليشياتهم المسلحة، مطالبة بوجود ممثلين عنها في إجراءات التحقيق للاطلاع على مجريات التحقيق؛ منعا «لتمييع القضية ودفنها».

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