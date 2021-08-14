222 قتيلا في صفوف طالبان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل 222 من عناصر حركة طالبان وأصيب 89 آخرون، خلال عمليات عسكرية للقوات الأفغانية في سبعة أقاليم. وأفادت وزارة الدفاع الأفغانية بأن القوات الأمنية وقوات الدفاع نفذت عمليات عسكرية بدعم من القوات الجوية في أقاليم نانجرهار وغازني وفرح وبادجيس وبلخ وهلمند وكابيسا، مضيقة أن العمليات أسفرت أيضا عن تدمير كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة التابعة لعناصر الحركة.



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